Фонд Свитолиной поможет украинским теннисистам уехать в Европу

Молодые украинские теннисисты обратились за помощью. Им будут помогать разместиться в странах, где есть возможность, в том числе, продолжать тренировочный процесс. В первую очередь это Словакия и Франция.

Об этом сообщил в комментарии порталу BTU агент первой "ракетки" Украины Элины Свитолиной Стефан Гуров.

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"У нас большая база теннисных клубов и академий в странах которые готовы помочь украинцам, вынужденным бежать от ужасов войны. Мы помогаем уже сейчас восьмерым игрокам, и запросы продолжают поступать.

У меня был разговор с президентом Федерации тенниса Франции Жилем Морретоном, и у нас есть договоренность о том, что два игрока получат возможность тренироваться в Париже", - сказал Гуров.

Элина сейчас является 18-й ракеткой мира. Свитолина объявила, что все свои призовые заработанные на турнирах будет отправлять в поддержку украинской армии.