Финалист Лиги чемпионов хочет приобрести Цыганкова

Виктор Цыганков может стать игроком "Ливерпуля"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков заинтересовал ряд европейских топ-клубов, сообщает Marca.

Речь идет о "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Баварию". Конкретных предложений по игроку, эти клубы не делали, но держат Виктора под пристальным вниманием.

21-летний украинец в текущем сезоне провел 29 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" зимой заплатит 18 млн евро за Цыганкова. Интерес к хавбеку также проявляет "Рома".

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На Цыганкова претендуют как минимум 2 итальянские клубы, готовых вступить в переговоры в январе. За Виктора "Динамо" хочет получить 20 млн евро.