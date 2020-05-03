ФИФА требует от Швейцарии продолжить преследование Блаттера

Йозеф Блаттер ушел из ФИФА со скандалом. Фото fifa.com

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) призвала швейцарское правосудие продолжить расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера и обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии.

"Мы подали заявление в генеральную прокуратуру, в котором настоятельно призываем продолжить расследование (по Блаттера - ред.), - цитирует заявление ФИФА AFP. - ФИФА рассмотрит все правовые варианты, чтобы виновные были наказаны".

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура планирует закрыть дело в отношении Блаттера. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. В 2016 году этот срок был сокращен до шести лет.

В 2015 году против Блаттера, который тогда был президентом ФИФА, было возбуждено дело о незаконной передаче двух миллионов евро президенту Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишелю Платини. Платини позже также был отстранен от футбольной деятельности. Кроме того, экс-президента ФИФА обвинили в махинациях при продаже прав на трансляции матчей чемпионатов мира 2010 и 2014 годов Карибском футбольному союзу.

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Генеральная прокуратура Швейцарии собирается закрыть дело именно с этим эпизодом.