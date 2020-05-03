ФИФА требует от Швейцарии продолжить преследование Блаттера

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 684
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1170
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 873
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1674
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1476
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3492
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4788
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Фото
Все фото
15
11
9
10
14
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Видео
Все видео
Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной
Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
"От пещерного человека к моему мужу" - жена Джоковича самостоятельно стрижет его на карантине
"От пещерного человека к моему мужу" - жена Джоковича самостоятельно стрижет его на карантине
Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али
Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али
Вратарь российского клуба набросился с критикой на Путина и Госдуму
Вратарь российского клуба набросился с критикой на Путина и Госдуму
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3321
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2367
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1503
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 450
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
воскресенье, 03 мая 2020 12:35

ФИФА требует от Швейцарии продолжить преследование Блаттера

  Комментировать
ФИФА требует от Швейцарии продолжить преследование Блаттера
Йозеф Блаттер ушел из ФИФА со скандалом. Фото fifa.com

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) призвала швейцарское правосудие продолжить расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера и обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии.
"Мы подали заявление в генеральную прокуратуру, в котором настоятельно призываем продолжить расследование (по Блаттера - ред.), - цитирует заявление ФИФА AFP. - ФИФА рассмотрит все правовые варианты, чтобы виновные были наказаны".

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура планирует закрыть дело в отношении Блаттера. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. В 2016 году этот срок был сокращен до шести лет.

В 2015 году против Блаттера, который тогда был президентом ФИФА, было возбуждено дело о незаконной передаче двух миллионов евро президенту Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишелю Платини. Платини позже также был отстранен от футбольной деятельности. Кроме того, экс-президента ФИФА обвинили в махинациях при продаже прав на трансляции матчей чемпионатов мира 2010 и 2014 годов Карибском футбольному союзу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кубок мира-2022 могут перенести из Катара - Блаттер

Генеральная прокуратура Швейцарии собирается закрыть дело именно с этим эпизодом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ФИФА требует от Швейцарии продолжить преследование Блаттера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Трехлетний ребенок исчез из гостиничного номера на курорте

День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира

В Украине ввели новый орден

"Вагоны тянут лошади": во Львове открыли первый конный трамвай

Конный трамвай обслуживали посменно 75 животных

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 23796
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 15822
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 12375
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 10926
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 8703
Спорт
Суркис и Геллер поиграли в футбол и передали привет Ахметову
Суркис и Геллер поиграли в футбол и передали привет Ахметову Просмотров: 9
Клуб НБА хочет назначить тренером женщину
Клуб НБА хочет назначить тренером женщину Просмотров: 18
"Фенербахче" хочет пригласить Реброва
"Фенербахче" хочет пригласить Реброва Просмотров: 171
Назвали самую красивую спортсменку Беларуси
Назвали самую красивую спортсменку Беларуси Просмотров: 927
Фран Соль заинтересовал несколько клубов
Фран Соль заинтересовал несколько клубов Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
4
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
Голосов: 596
Голосование Кто должен быть главным тренером киевского "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Алексей Михайличенко
  • 2) Виктор Скрипник
  • 3) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua