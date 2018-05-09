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среда, 09 мая 2018 12:37

ФИФА оштрафовала Россию за расизм

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ФИФА оштрафовала Россию за расизм

ФИФА оштрафовала руководящий орган российского футбола за расистские выкрики местных болельщиков в игре против Франции.

Российский футбольный союз должен будет заплатить Международной федерации футбола штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков, сообщает Bloomberg.

"После тщательного расследования, в частности осмотра видеоматериалов, после анализа всех конкретных обстоятельств дела, в частности серьезности инцидента, а также ограниченного числа задействованных фанатов, было решено, что Российский футбольный союз несет ответственность за нарушение статьи 58", – говорится в заявлении ФИФА.

Видео с матча, в котором выиграла Франция, показало, что российские зрители целенаправленно имитировали звуки обезьян относительно полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба перед тем, как француз забил гол.

Инцидент произошел на стадионе Санкт-Петербург, который является домашним стадионом для российской футбольной команды Зенит, чьи фанаты уже дважды обвинялись в расистских высказываниях во время игр Лиги Европы.

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Федерация футбола Украины просит международную организацию запретить флаги ДНР и ЛНР. ФФУ с официальным письмом обратилась к FARE (организация, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе).

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