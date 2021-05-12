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среда, 12 мая 2021 12:38

Фергюсон удивил признанием про легендарный матч с "Баварией"

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Фергюсон удивил признанием про легендарный матч с &quot;Баварией&quot;
Алекс Фергюсон 26 лет тренировал МЮ. Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признался, что не верил в победу команды в концовке финального матча Лиги чемпионов 1999-го с мюнхенской "Баварией". Немецкий клуб вышел вперёд на шестой минуте, гол забил Марио Баслер. "Манчестер Юнайтед" вырвал победу благодаря двум голам, забитым в добавленное ко второму тайму время. Отличились вышедшие на замену Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер.

"Верил ли я в конце матча, что мы победим? Без шансов! Я думал лишь о том, что буду говорить своим игрокам: "Вы провели прекрасный сезон". Но они выиграли", - приводит слова Фергюсона The Guardian.

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Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году. После его отставки команда ни разу не побеждала в национальном первенстве и в Лиге чемпионов. Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" и потерял шансы на чемпионство.

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