Алекс Фергюсон 27 лет возглавлял "МЮ". Фото: REUTERS

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон раскритиковал систему VAR, которая функционирует в АПЛ.

По словам легендарного наставника система видеоповтора не пошла на пользу футболу.

"VAR? Это катастрофа. Смотрел матч "Лидса" с "Бернли". Гол гостей отменили в моменте, где голкипер "Лидса" сфолил на их футболисте. Это невероятно ", - сказал Фергюсон в комментарии Daily Mail.

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Система VAR действует в чемпионате Англии с сезона 2019/20.