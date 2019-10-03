Федор Черенков страдал манией преследования

4 октября 2014-го умер кумир болельщиков "Спартака" Федор Черенков.

Федор родился в Москве в простой рабочей семье. Отец работал фрезеровщиком на заводе, а мать – уборщицей. Кроме Федора, родители имели еще и младшего сына. Все жили в однокомнатной квартире - родители, двое сыновей и бабушка. Кухню делили с соседкой.



Неудивительно, что Федор рвался на улицу. Летом играл в футбол, а зимой - хоккей. Очевидцы вспоминали, что хоккейная сумка старшего сына Черенковых закрывала его полностью - видно было только голову и ступни ног. И в футболе, и в хоккее Черенков подавал надежды. Но, в конце концов, выбрал футбол.

В своей квартире Черенков прожил до свадьбы. Тогда "Спартак" предоставил ему другую в этом же районе.

Сильнейшее воспоминание детства - когда мать осенью квасила капусту. Тогда занимала всю ванную и семья несколько дней не мылась.

Футбольная карьера будущего любимца спартаковских фанатов началась рано - уже в 12 лет он снялся в детском фильме "Ни слова о футболе", где исполнил удар, который мало пудавался кому-то из взрослых - пробил в падении через себя.

В 17 лет у Федора умер отец - главный вдохновитель его футбольной карьеры. Это было в день выпускного вечера в школе. Старший Черенков пришел в дом, сел на лавочку и умер - остановилось сердце. Ему шел только 42-й год.

Когда мать осенью квасила капусту, семья несколько дней не мылась

В том году начальник "Спартака" Николай Старостин пригласил Федора в дубль. А через два года Константин Бесков взялся вытаскивать "Спартак" из 1-й лиги. 19-летний Черенков был одним из тех, в ком Бесков разглядел выдающегося игрока.

Звездный час пришел к спартаковскому кумиру в 1983-м. Он выиграл "серебро" чемпионата СССР, был лидером олимпийской и национальной сборных, вытащил "Спартак" в четвертьфинал Кубка УЕФА, забив в выездном матче "Астон Вилле" на последней минуте - 1:2.

Всего сыграл около 70 матчей.

На решающую игру за чемпионство в Днепропетровске в Черенкова не хватило сил. "Днепр" победил - 4:2 и выиграл первый титул. А Черенков изрядно удивил голкипера Рината Дасаева, когда после игры заявил: "Наступит момент, когда я не смогу выйти на футбольное поле".

Никто не знал, что этот момент наступит уже через несколько месяцев. Усталость от футбола спровоцировала развитие страшной болезни - шизофрении. Федор начал страдать манией преследования. Весной в Тбилиси, где "Спартак" принимал "Андерлехт", Черенков перестал узнавать товарищей по команде, а официанту заявил, что тот хочет его отравить.

Я что-то бормотал, а Черенков плакал, как ребенок

С тех пор Черенков в нечетные годы блистал на поле, а в четные его не было видно - лечился.

Именно болезнь стала причиной того, что Лобановский отцепил Черенкова от сборной как раз накануне Кубка мира-1986. Валерий Васильевич боялся рецидива. Мол, под большими нагрузками Федор может не выдержать. Решение футболисту должен был объявить врач Савелий Мышалов.

"Я что-то бормотал, а Черенков плакал, как ребенок", - вспоминал исполнитель казни.

Черенков сыграл 34 матча за сборную - лучший из которых - 27 апреля 1987-го против Португалии - 5:0. Федор забил два мяча, попал в перекладину и отдал две голевые передачи.

Но ни одной игры на Евро или Кубке мира так и не сыграл. Остался футболистом домашнего обихода.

Федор всегда оставался искренним кунцевским парнем. Говорят, мог снять куртку и подарить болельщику, который оделся не по сезону.

В начале 90-х Черенков уехал во Францию ​​выступать за "Ред Стар". Однако болезнь не позволила сыграть. Он еще побыл тренером в "Спартаке", но со здоровьем было совсем плохо. Во время обострений болезни Федор то пытался выброситься из окна, то глотал таблетки. Развалилась первая семья.

Смерть пришла к Черенкову в 2014-м. Возле собственного дома его нашли без сознания. Диагноз врачей - отек мозга. Он еще полежал несколько недель в реанимации, а 4 октября Черенкова не стало.

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Перед стадионом "Спартака" "Открытие-Арена" в Москве установили памятник Черенкову как выдающемуся игроку "Спартака".