Федерер с семьёй отдохнул на яхте богатейшего человека Европы

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер вместе со своей семьей отдохнул на яхте бизнесмена Бернара Арно.

Уроженец Базеля поплавал вместе с женой Мирко и их четырьмя детьми, сообщает Tennis World USA.

Федерер в июне перенес операцию на колене. Роджер объявил, что пропустит остаток сезона и вернется на корт не раньше начала 2021 года.

Автор: Tennis World USA

Автор: Tennis World USA

Автор: Tennis World USA

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Бернард Арно - французский бизнесмен-миллиардер, президент и исполнительный директор группы компаний Louis Vuitton Mo"t Hennessy. По данным Bloomberg и Forbes, Бернар является самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в $ 85.3 млд. В мировом рейтинге самых богатых бизнесменов француз занимает пятое место.