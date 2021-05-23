Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной

Свитолина вскорости выйдет замуж за Монфиса. Фото: Instagram Свитолина

Необычную тренировку провели лидеры мирового теннис - швейцарец Роджер Федерер, француз Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина.

Монфис стал у сетки, а Федерер продемонстрировал точность своих ударов. Впрочем однажды что-то пошло не так.

Свитолина сразу начала комментировать случившееся. Она призвала зрителей не повторять подобное дома, а Федерер сказал, что это был неправильный дубль.

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Свитолина и Монфис объявили о помолвке в прошлом месяце. Их свадьба должна состояться в июле. Француз уже подарил Элине ценные подарки.