Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной

Необычную тренировку провели лидеры мирового теннис - швейцарец Роджер Федерер, француз Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина.
Монфис стал у сетки, а Федерер продемонстрировал точность своих ударов. Впрочем однажды что-то пошло не так.
Свитолина сразу начала комментировать случившееся. Она призвала зрителей не повторять подобное дома, а Федерер сказал, что это был неправильный дубль.
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Свитолина и Монфис объявили о помолвке в прошлом месяце. Их свадьба должна состояться в июле. Француз уже подарил Элине ценные подарки.
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