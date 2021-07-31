Фанаты сорвали переход ЗХозули в португальский клуб

Роман Зозуля не может найти клуб. Фото: Marca

Болельщики португальского клуба "Эшторил" высказались в социальных сетях против подписания 31-летнего украинского форварда Романа Зозули, находящегося в статусе свободного агента.

Фанаты "Эшторила" заполонили клубные соцсети сообщениями против подписания нападающего. Они также отправили сообщения президенту клуба Александру Фариа, чтобы он увидел, что украинца не будут приветствовать в команде. Как утверждает AS, в результате протестов вариант с подписанием Зозули "Эшторил" решил придержать на паузе.

Ранее сорвался переход Зозули в испанский клуб "Алькорон", где ключевую роль также сыграли болельщики. Это не первый конфликт Романа Зозули с местными фанатами - в 2017 году из-за протестов левацких фанатов "Райо Вальекано" сорвался трансфер украинца в их клуб из "Бетиса".

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В сезоне-2020/2021 Зозуля играл в "Альбасете" и провел 37 матчей в Сегунде, забив два гола. До переезда в Испанию он играл за "Днепр" и неоднократно поддерживал украинских военных на Донбассе.