Фанаты "Селтика" радуются после удачного дебюта Шведа

Швед долго ждал своего дебюта

Болельщики "Селтика" бурно отметили дебют и гол украинского форварда Марьяна Шведа.

Они долго ждали, когда же Марьян Швед сможет дебютировать за шотландский клуб в официальных матчах.Долгое время украинский вингер лечился от повреждения и главный тренер "Селтика" Нил Леннон говорил, что не хочет торопить события и даст Шведу набрать форму. Об єтом пишет footboom.com

К счастью для украинца, шотландский клуб в квалификации Лиги чемпионов встречался с эстонским "Нымме Калью", с которым не возникло никаких проблем в первом матче. Поэтому Шведа выпустили на поле в Эстонии во втором тайме, и он не подвёл, успев за отведённое ему время забить гол. Это вызвало настоящий восторг у шотландских болельщиков.

Ronan: Швед – это украинский Месси! Leader: Лучший молодой игрок в Украине!

Kaf: Игрок мирового уровня. Забить гол в дебютном матче – это очень солидно. У парня хорошее будущее в "Селтике". Такие игроки нам нужны!

Danny: Супергол в дебютном матче! Этот парень большой талант, его нужно как можно чаще выпускать на поле и давать ему играть.

McDermott: Хороший гол в исполнении Шведа. Парень молодец, что не боится брать на себя ответственность и бить по воротам.

David: Швед играл хорошо всё то время, что провёл на поле. А гол стал логическим завершением его активной игры. Будем верить, что у него впереди ещё много хороших матчей за "Селтик", а мы увидим много красивых голов в его исполнении.

Lloyd: Если бы Швед вышел раньше на поле, то мы бы не тянули с вопросом о победителе этого матча до самого конца игры. Единственное, что нужно давать ему больше игрового времени, если он уже восстановился после повреждения.

Terence: Фантастический гол фантастического игрока! Швед просто вышел на поле, немного побегал и понял, что кроме него никто не планирует сегодня забивать гол. Поэтому решил, что это должен сделать именно он.

Gary: Ждал, что Швед выйдет на поле в этом матче и не был разочарован увиденным! Рано ещё нахваливать украинского игрока, но если он будет играть в таком стиле, то его ждёт впереди отличный сезон в "Селтике".

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Марьян Швед перешел в "Селтик" из "Карпат" в июне. Раньше он пробовал свои силы в испанской "Севилье".