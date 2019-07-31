Фанаты "Селтика" радуются после удачного дебюта Шведа

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1476
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2619
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 630
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 927
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5733
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5716
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1161
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3618
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
15
11
5
16
3
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
На Месси напали на отдыхе
На Месси напали на отдыхе
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5733
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2673
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1323
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 08:11

Фанаты "Селтика" радуются после удачного дебюта Шведа

  Комментировать
Фанаты &quot;Селтика&quot; радуются после удачного дебюта Шведа
Швед долго ждал своего дебюта

Болельщики "Селтика" бурно отметили дебют и гол украинского форварда Марьяна Шведа.

Они долго ждали, когда же Марьян Швед сможет дебютировать за шотландский клуб в официальных матчах.Долгое время украинский вингер лечился от повреждения и главный тренер "Селтика" Нил Леннон говорил, что не хочет торопить события и даст Шведу набрать форму. Об єтом пишет footboom.com

К счастью для украинца, шотландский клуб в квалификации Лиги чемпионов встречался с эстонским "Нымме Калью", с которым не возникло никаких проблем в первом матче. Поэтому Шведа выпустили на поле в Эстонии во втором тайме, и он не подвёл, успев за отведённое ему время забить гол. Это вызвало настоящий восторг у шотландских болельщиков.

Ronan: Швед – это украинский Месси! Leader: Лучший молодой игрок в Украине!

Kaf: Игрок мирового уровня. Забить гол в дебютном матче – это очень солидно. У парня хорошее будущее в "Селтике". Такие игроки нам нужны!

Danny: Супергол в дебютном матче! Этот парень большой талант, его нужно как можно чаще выпускать на поле и давать ему играть.

McDermott: Хороший гол в исполнении Шведа. Парень молодец, что не боится брать на себя ответственность и бить по воротам.

David: Швед играл хорошо всё то время, что провёл на поле. А гол стал логическим завершением его активной игры. Будем верить, что у него впереди ещё много хороших матчей за "Селтик", а мы увидим много красивых голов в его исполнении.

Lloyd: Если бы Швед вышел раньше на поле, то мы бы не тянули с вопросом о победителе этого матча до самого конца игры. Единственное, что нужно давать ему больше игрового времени, если он уже восстановился после повреждения.

Terence: Фантастический гол фантастического игрока! Швед просто вышел на поле, немного побегал и понял, что кроме него никто не планирует сегодня забивать гол. Поэтому решил, что это должен сделать именно он.

Gary: Ждал, что Швед выйдет на поле в этом матче и не был разочарован увиденным! Рано ещё нахваливать украинского игрока, но если он будет играть в таком стиле, то его ждёт впереди отличный сезон в "Селтике".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швед забил за "Селтик" в дебютном матче

Марьян Швед перешел в "Селтик" из "Карпат" в июне. Раньше он пробовал свои силы в испанской "Севилье".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанаты "Селтика" радуются после удачного дебюта Шведа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

"Сибирское море" заинтересовало царское правительство

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 47341
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 8 Просмотров: 41465
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 41176
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 23429
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 13905
Спорт
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"
 Просмотров: 162
"Динамо" согласовало трансфер полузащитника сборной Люксембурга
"Динамо" согласовало трансфер полузащитника сборной Люксембурга Просмотров: 351
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
 Просмотров: 540
Стало известно, сколько Ломаченко заработал за время боксерской карьеры
Стало известно, сколько Ломаченко заработал за время боксерской карьеры Просмотров: 1323
Милевский вспомнил о сексе с Канделаки
Милевский вспомнил о сексе с Канделаки Просмотров: 3348
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
8
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 1380
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua