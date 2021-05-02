Фанаты "Манчестер Юнайтед" сорвали центральный матч Премьер-лиги

Фанаты прорвались на поле стадиона. Фото: Reuters

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" должен был принимать "Ливерпуль", но игру перенесли на другой день из-за протестов фанатов.

В 13 по местному времени в Манчестере стало неспокойно: фанаты вышли на улицы, чтобы выразить протест против семейства Глейзеров, которые владеют клубом. Сообщает "Трибуна".

Сначала протестующие вплотную подошли к отелю "Лоури", в который "МЮ" всегда заселяется перед матчами. Там они пели песни и поджигали файеры. Затем фанаты двинулись к стадиону.



Но самые яростные фаны не ограничились протестами перед стадионом – прорвали оцепление на стадионе и ворвались внутрь чаши. Многие из них уже выбежали на готовящийся к игре газон.

Эксперт Sky Sports и экс-игрок "МЮ" Гари Невилл подогрел злость болельщиков в эфире: "Мы не выиграли ни одного титула АПЛ за 8 лет. Семья Глейзеров изо всех сил старается удовлетворить финансовые требования клуба, но сейчас самое время, чтобы выставить "МЮ" на продажу. Это было бы благородно с их стороны".

Это уже третий митинг фанатов клуба после объявления Суперлиги: в первый раз они ворвались на базу прямо перед тренировкой основной команды.

Во второй – бушевали возле "Олд Траффорд", призывая Глейзеров уйти в отставку. Главная претензия болельщиков к нынешним владельцам – их алчность.

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Фаны "МЮ" начали систематическую войну против владельцев клуба – они собирают подписи за введение правила "50+1", согласно которому основной пакет акций "МЮ" будет принадлежать болельщикам. Они настроены серьезно – уже собрали 100 тысяч подписей, и теперь этот кейс будет рассматривать парламент.