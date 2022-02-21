Фанаты болгарского клуба поддержали Украину на фоне агрессии РФ

Фанаты болгарского "Левски" поддержали Украину на фоне возможного вторжения России.
Сделали они это во время матча 20-го тура чемпионата Болгарии с пловдивским "Локомотивом", сообщает "Синя Варна".
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Поклонники "Левски" растянули на своем секторе флаг Украины.
"Поддержка Украине от ультрас "Левски", - говорится в сообщении.
В турнирной таблице чемпионата Болгарии "Левски" делит пятое место и борется за зону еврокубков.
В этом матче с Локомотивом команда из Софии победила - 2:1.
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