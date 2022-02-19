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суббота, 19 февраля 2022 21:36

"Ты никогда не будешь идти один" - фанаты "Ливерпуля" поддержали Украину

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&quot;Ты никогда не будешь идти один&quot; - фанаты &quot;Ливерпуля&quot; поддержали Украину
Фанаты "Ливерпуля" с украинским флагом. Фото: facebook.com/marichka.padalko

Фанаты английского "Ливерпуля" поддержали Украину в военном конфликте с Россией.

Во время сегодняшнего матча АПЛ с "Норвичем" болельщики мерсисайдского клуба растянули на трибунах украинский флаг.

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"Болельщики "Ливерпуля" развернули сегодня во время домашнего матча Премьер-лиги флаг Украины.

Фото мне прислал Imran Ghoorbin, который вместе с дочерью гостил в нашей семье во время финала Лиги чемпионов в Киеве 2018 года", - сообщила на своей странице в Facebook ведущая канала "1+1" Маричка Падалко.

"Ливерпуль" победил "Норвич" со счётом 3:1. В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы идут вторыми, отставая от "Манчестер Сити" на 6 очков и имея игру в запасе.

В 2018 году "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов в Киеве. Английская команда тогда уступила "Реалу" 1:3.

"You'll never walk alone!" ("Ты никогда не будешь идти один") - главная песня фанатов "Ливерпуля".

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Дата
19
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