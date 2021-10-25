Фанаты "Барселоны" напали на автомобиль Кумана после поражения от "Реала"

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

После поражения "Реала" в десятом туре чемпионата Испании главный тренер "блаугранас" Рональд Куман подвергся акту агрессии со стороны фанатов каталонской команды.

После матча недовольны болельщики "Барселоны" заблокировали автомобиль, в котором находился Куман, и агрессивно высказывали свои претензии специалисту. Фанаты окружили автомобиль и нанесли несколько ударов по машине, сообщает Mundo Deportivo.

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Куману удалось прорваться через разъяренных болельщиков и покинуть стадион без видимых последствий.

В клубе выступили с заявлением, в котором осудили такой акт со стороны фанатов и пообещали принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

"Барселона" проиграла "Реалу" - 1:2. Каталонцы находятся на девятом месте в турнирной таблице.

Рональд Куман может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. "Барселона" является соперником "Динамо" на групповой стадии ЛЧ. Команды сыграют в Киеве 2 ноября в Киеве.