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понедельник, 25 октября 2021 11:56

Фанаты "Барселоны" напали на автомобиль Кумана после поражения от "Реала"

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Фанаты &quot;Барселоны&quot; напали на автомобиль Кумана после поражения от &quot;Реала&quot;
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

После поражения "Реала" в десятом туре чемпионата Испании главный тренер "блаугранас" Рональд Куман подвергся акту агрессии со стороны фанатов каталонской команды.

После матча недовольны болельщики "Барселоны" заблокировали автомобиль, в котором находился Куман, и агрессивно высказывали свои претензии специалисту. Фанаты окружили автомобиль и нанесли несколько ударов по машине, сообщает Mundo Deportivo.

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Куману удалось прорваться через разъяренных болельщиков и покинуть стадион без видимых последствий.

В клубе выступили с заявлением, в котором осудили такой акт со стороны фанатов и пообещали принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

"Барселона" проиграла "Реалу" - 1:2. Каталонцы находятся на девятом месте в турнирной таблице.
Рональд Куман может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Барселона" является соперником "Динамо" на групповой стадии ЛЧ. Команды сыграют в Киеве 2 ноября в Киеве.

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