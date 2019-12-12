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четверг, 12 декабря 2019 14:10

Фанат потерял бешеную сумму из-за поражение "Шахтера" в Лиге чемпионов

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Фанат потерял бешеную сумму из-за поражение &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов
Гол Виктора Коваленко в ворота "Аталанты" был отменен из-за офсайда. Фото: ФК "Шахтер

Победа "Шахтера" над "Аталантой" в 6 туре группового раунда Лиги чемпионов могла улучшить финансовое положение английского болельщика.

Фанат выбрал экспресс на поединки 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов и еще несколько спортивных событий. Он был в шаге от впечатляющего успеха, но помешала поражение "Шахтера" на ОСК "Металлист".

Болельщик угадал результат всех событий, за исключением матча в Харькове. Поставив скромных 30 фунтов, он был близок к выигрышу 91-й тысячи, ведь суммарный коэффициент на все события составил более 3-х тысяч. Единственная его неудача - ставка на победу "Шахтера" над "Аталанта", которая в итоге и лишила сторонника азартных игр космического выигрыша, пишет "Футбол 24"

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"Шахтер" уступил "Аталанте" 0: 3 и не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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Дата
12
декабря

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