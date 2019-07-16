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вторник, 16 июля 2019 11:01

Европейский гранд хочет подписать вратаря "Динамо"

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Европейский гранд хочет подписать вратаря &quot;Динамо&quot;
Удачной игрой во время сборов в Австрии Бущан заинтересовал греческий гранд

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан попал в сферу интересов "Олимпиакоса".

Греки обратили внимание на вратаря киевлян после очного спарринга на предсезонных сборах, утверждает журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас.

Отмечается, что этот переход осуществить очень проблематично, поскольку "Динамо" рассчитывает на Бущана в новом сезоне и уже отказалось отпускать его в "Риу Аве".

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В прошлом сезоне Георгий Бущан сыграл за "Динамо" только 7 поединков в чемпионате Украины.

https://football24.ua
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Дата
16
июля

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