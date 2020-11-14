Евро-2020 хотят перенести в Великобританию

На этой неделе стал известен весь состав участников Евро. Фото Рейтер

Великобритания может самостоятельно принять все матчи Евро-2020. По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет соответствующие переговоры с УЕФА.

Утверждается, что из-за пандемии коронавируса изучаются альтернативные варианты вместо проведения турнира в 11 странах.

При этом матчи могут провести с болельщиками, разработав систему тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы.

Напомним, Англия, Уэльс и Шотландия вышли на Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, а Северная Ирландия – нет.

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Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с проведением чемпионата Европы только в России. Позже УЕФА сообщил, что не планирует менять формат Евро-2020, турнир хотят провести в 12 городах с фанатами на трибунах.