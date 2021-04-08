Эвакуатор забрал автомобиль Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Эвакуатор забрал автомобиль украинского боксера Александра Усика за неправильную парковку в Киеве.

Спортсмену пришлось заплатить за нарушение правил дорожного движения, рассказал Александр в Instagram.

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Боксер припарковался в неположенном месте и ушел по своим делам, а когда вернулся, то не нашел свое фото. Его забрал эвакуатор и отвез на штрафплощадку.

Усик утверждает, что никаких знаков, запрещающих парковку, не видел. Однако не стал спорить, заплатил штраф и уже забрал свое транспортное средство.

Свой последний бой Александра Усик провел против британца Дерека Чисоры. Украинец одержал победу единогласным решением судей. Следующим соперником Усика должна стать другой британец Джо Джойс. Точной даты поединка еще нет.