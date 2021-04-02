Усик рассказал, при каком условии перейдет в смешанные единоборства

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Украинский боксер 34-летний Александр Усик перейдет в смешанные единоборства (UFC) при условии достойного контракта.

Пока Усик планирует сконцентрироваться на боксе, а информацию о смене вида спорта пояснил шуткой.

"Часто шучу с журналистами. Говорю какие невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли.

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Я еще не все сделал в боксе, что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя.

UFC - быстрорастущий вид спорта, где многие ребята проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт - я подумаю", - сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

В своем последнем бою Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Следующим соперником украинского боксера должен стать другой британец Джо Джойс. Поединок запланирован в 1-й половине 2021 года.