"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Бывший наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сильно переживает за свою родину после вторжения оккупантов РФ.

Украинский специалист не сдержал эмоций и растрогался во время интервью RAI 3, передает "Футбол 24".

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"Мои родственники рассказывают мне о происходящем. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это кажется страшным сном. Кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы. Это было наше решение. Зеленский - великий президент, который ведет нас к нашей свободе и независимости", - сказал Шевченко.

Футболисты сборной Украины записали специальное видеообращение. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Оккупанты изо всех сил пытаются взять Киев и наносят удары по крупным украинским городам.