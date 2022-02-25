"Это Третья мировая война, которую начала нацистская Россия" - украинские легионеры обратились к властям Венгрии

Богдан Ледев не смог заиграть в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские легионеры чемпионата Венгрии обратились к властям страны.

Богдан Леднев, Артем Шабанов, Иван Петряк, Евгений Макаренко и экс-игровец "Ференцвароша" Игорь Харатин потребовали поддержать Украину после вторжения России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко месте с женой присоединились к протесу в Манчестере против российской агрессии

"Обращаемся к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не на словах, а на действиях выразить поддержку Украине через военное вторжение России.

Срочно требуем применить к России самый сильный пакет санкций, отключить от системы SWIFT, поддержать введение миротворцев ООН, помочь Украине оружием.

Это Третья мировая война, начатая нацистской Россией. Это не просто российско-украинский конфликт", – говорится в сообщении Шабанова в Instagram.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины держат рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.