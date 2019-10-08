"Это подстава" - соперник Усика отрицает, что употреблял допинг

Нидерландский супертяжеловес Тайрон Спонг считает, что его просто хотят снять с боя. Фото: New York Post

Супертяжеловес Тайрон Спонг прокомментировал информацию о том, что он провалил допинг-тест перед поединком с украинцем Александром Усиком. Представитель Нидерландов считает, что его просто хотят снять с боя.

Об этом пишет "Спортарена".

"Это основание. Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанную в отчете VADA. Я попросил проверить образец в лаборатории по моему анализу. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по требованию Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что "чистый" боец​​", - цитирует Спонга Boxingscene.com.

.Ранее промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что Спонг провалил допинг-тест. Команда Украинской уже ищет нового противника.

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Бой Усика со Спонгом должен состояться в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго.