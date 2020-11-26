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четверг, 26 ноября 2020 13:22

"Это неуважение к государству" - Маркевич о техническом поражение сборной Украины

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&quot;Это неуважение к государству&quot; - Маркевич о техническом поражение сборной Украины
Последней командой Мирона Маркевича был "Днепр". Фото: Footboom

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

По словам Маркевича, нужно было перенести поединок на следующий год.

"Я не думаю, что если бы на нашем месте была сборная Англии или Германии, то им бы засчитали поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого зачислять поражение? В этом решении вообще нет никакой логики. Сборная Украины была готова выйти на поле. У меня просто нет слов. Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, она есть. Можно перенести на весну. Это полный беспредел", - сказал Маркевич в комментарии телеканалу "Футбол"

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УЕФА на своем заседании засчитал сборной Украины техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. Врач кантона Люцерн не позволил украинцам выйти на игру из-за вспышки коронавируса в лагере команды Андрея Шевченко.

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