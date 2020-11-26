"Мы не отвечаем за этот результат" - Шевченко о техническом поражение сборной Украины

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА относительно технического поражения сборной Украины за матч 6 тура Лиги наций против Украины.

"Швейцария - Украина 3:0. Я не буду комментировать решение УЕФА. Я лишь хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинский персонал сборной, всем работникам Ассоциации за проявленный высокий профессионализм.

Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время. Мы не отвечаем за этот результат", - написал Шевченко в своем Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В арбитражном суде в Лозанне у нас шансов ноль процентов" - Лужный

УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины за матч 6 тура Лиги наций против Швейцарии. Врач кантона Люцерн отменил матч из-за вспышки коронавируса в составе сборной Украины.