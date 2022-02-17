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четверг, 17 февраля 2022 15:35

"Это неправда" - Жерсон Родригес отрицает, что его выгнали из "Труа"

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&quot;Это неправда&quot; - Жерсон Родригес отрицает, что его выгнали из &quot;Труа&quot;
Динамовец Жерсон Родригес снова нарушает дисциплину. Фото: L'Équipe

"Труа" официально пока не прекратил сотрудничество с арендованным у "Динамо" люксембургским вингером Жерсоном Родригесом.

Еще должно состояться собеседование между руководством клуба и футболистом, которое и может привести к увольнению, информирует L'Équipe.

Клуб уже применил к Жерсону дисциплинарные санкции за несоблюдение правил поведения и лишил его определенных этических бонусов, указанных в контракте.

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Сам Родригес заявил FanDay.net, что распространенная информация не соответствует действительности.

"Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу. Эта информация не соответствует действительности. Это неправда. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет", - сообщил футболист.

Родригес выступает за "Труа" на правах аренды из "Динамо". У французского клуба есть право выкупа.

Жерсон уже исключался из заявки представителя Лиги 1 в декабре. Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей, забил один гол и совершил один ассист.

Родригес перешел в "Динамо" летом 2019 года. У игрока был конфликт с тогдашним наставником киевлян Алексеем Михайличенко.

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Дата
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