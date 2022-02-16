Французский клуб выгнал Жерсона Родригеса

Жерсон Родригес не смог укрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Французский "Труа" сообщил, что вингер Жерсона Родригеса уволен из клуба.

Это сделано в качестве меры предосторожности. Детальнее о ситуации сообщат впоследствии, информирует сайт "Труа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" не покупает забивного форварда

Жерсон уже исключался из заявки команды на матчи в декабре. Затем пришел новый главный тренер, который выпускал Родригес на поле в трех матчах в январе.

Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Родригес выступал за "Труа" на правах аренды из "Динамо". У французского клуба было право выкупа. Родригес перешел в "Динамо" летом 2019 года. Но он не смог закрепиться в составе команды. У игрока был конфликт с тогдашним наставником киевлян Алексеем Михайличенко.