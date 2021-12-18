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суббота, 18 декабря 2021 19:08

Скандального экс-динамовца вывели из состава "Труа"

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Скандального экс-динамовца вывели из состава &quot;Труа&quot;
Родигеш везде имеет проблемы с режимом. Фото: fc troyes

Арендованный у "Динамо" вингер Жерсон Родригеш пропустил 3 прошлых матча Лиги 1.

Как сообщает ресурс Le Quotidien, скорее всего, тренера команды Лорана Батлеса не удовлетворяют выступления и образ жизни люксембуржца.

По слухам, клуб рассматривает возможность расставания с Родригешом этой зимой.

Жерсон не был включен в состав "Труа" на матч Кубка Франции против "Нанси", который занимает последнее место в Лиге 2. Эта игра состоится сегодня, 18 декабря.

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На счету Родригеша 1 гол в 9 встречах чемпионата Франции, последнюю игру футболист провел 28 ноября против "Марселя" (0:1). "Труа" идет на 17-м месте в Лиге 1.

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Дата
18
декабря

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