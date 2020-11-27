"Это хорошая таблетка" - Скрипник прокомментировал разгром АЕКа

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над АЕКом в 4 туре Лиги Европы.

По словам наставника "Зари", его команде удалось надежно сыграть в обороне.

"Работаем над игрой в обороне. И против "Ворсклы" хорошо сыграли, и с АЕК. Провели работу над ошибками. Первый тайм выдался тяжелым, надо было выдержать, что мы и сделали. Затем успокоились, забили гол. После удаления, соперник начала рисковать, открывались зоны. Но в итоге логическая победа, радует, но хотелось бы и раньше так играть. Комплимент ребятам. У нас такой график: 7 матчей подряд, уже 6 осталось. Через 3 дня опять играем. Расслабляться нет смысла.

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Соперник начал рисковать. Они перестроились с 5 защитников на 4. Но и в первом тайме мы старались не раскрываться и компактно играть. Сыграли на ноль, надо было вытерпеть этот первый натиск. Это вселило в нас уверенность. В прошлых матчах ЛЕ мы пропускали уже на первых минутах, после чего все разваливалось.

Будем бороться за выход в плей-офф и делать все, что от нас зависит. Но в футболе ты можешь планировать, но все покажут матчи. Хочется хорошо хлопнуть дверью. Такие победы вселяют уверенность, это хорошая таблетка для нас в положительном смысле этого слова. Победа, которая в будущем может сыграть нам хорошую роль ", - цитирует Скрипника "Трибуна".

Следующий свой матч в Лиге Европы "Заря" проведет 3 декабря. Соперником команды Виктора Скрипника будет "Лестер". Начало игры - в 19. 55.