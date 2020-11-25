Это была "Барселона", которуя я хочу видеть, – Куман

Брейтуейт падает после фола Попова. Фото Рейтер

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над киевским "Динамо" - 0:4 - в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

"Это была та "Барселона", которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, я могу ими гордиться. Пожалуй, в 1-м тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень доволен".

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Через неделю в 5-м туре "Динамо" поедет в Турин к "Ювентусу", а "Барселона" – в Будапешт к "Ференцварошу".