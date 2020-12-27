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воскресенье, 27 декабря 2020 11:12

Это был год разочарований – Палкин о Луческу

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Это был год разочарований – Палкин о Луческу
Палкин назвал го разочарованием. Фото "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о 2020 годе.

"За время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли те события на Донбассе, мы покинули родной город. И 2020-й, который не похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

Год был сложным. Ты каждое утро встаешь и не знаешь, кто на этой неделе будет у тебя в составе играть. По большому счету мы занимались закрыванием дыр. Но при этом понимали, что нужно достигать результат и идти дальше.

Это был год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который был легендарным футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Он был открытый, порядочный, честный человек.

Это был год разочарований. Разочарований в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу и его решения возглавить нашего главного конкурента.

Но этот год принес и немало позитива. Это был год открытий. Открылись наши молодые футболисты – Трубин, Корниенко, Витао. Окрепли те ребята, которые только начали процесс. Для нас это большой плюс и шаг вперед.

Это был год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала ЛЕ. В этом сезоне вышли из группы смерти ЛЧ. Сложный год, однозначно, принесший много разочарований с точки зрения того, что происходит в мире. Но он принес и свои плюсы", – сказал Палкин.

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В нынешнем чемпионате "Шахтер" идет вторым с отставанием в 1 очко от киевского "Динамо".

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