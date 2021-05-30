Эти руки много украли – президент футбольного клуба сделал неожиданное признание

Поворознюк едава не погиб этой весной. Фото: канал "Футбол"

Президент "Ингульца" из поселка Петрово Александр Поворознюк рассказал о своем прошлом. Он признался, что не все деньги заработал честно.

"Я сделаю все для того, чтобы научить своих детей зарабатывать деньги руками и мозгами. Свой капитал я сколотил сам, сам заработал эти деньги. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, я вам скажу честно, эти руки (показывает на свои - прим.) очень много воровали. Я говорю откровенно. Но я никогда не воровал у людей, я воровал у государства.

Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судим. В армии тоже был судим: в бушлате было холодно - я дубленок наворовал. Еще и домой отправил.

Я считаю, что я научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. "Ингулец" вечно будет играть в футбол, я все сделал для этого ", - сказал Поворознюк.

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"Ингулец" предыдущий сезон завершил на 12 месте в УПЛ, на восемь очков опередив команду из зоны вылета. Команда осталась на второй сезон, хотя потеряла своего лучшего форварда. Все домашние матчи "Ингулец" играл в Кропивницком.