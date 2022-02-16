"Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца". Абраменко прокомментировал завоевание "серебра" на Олимпиаде

Украинский фристайлист 33-летний Александр Абраменко прокомментировал завоевание серебряной награды на Олимпиаде в Пекине по лыжной акробатике.
Украинский спортсмен отметил, что невероятно счастлив именно в День единения Украины смог принести родной стране олимпийскую награду, сообщает НОК Украины.
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"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с коронавирусомь. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца!"!", - сказал спортсмен.
Александр Абраменко стал двукратным призером Олимпийских игр. В Пхенчхане-2018 украинец завоевал "золото".
Это первая награда для Украины в Пекине-2022.
Скорее всего, Александр завершит карьеру после Олимпиады.
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