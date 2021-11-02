"Эта "Барселона" по зубам "Динамо" - Буряк

Леонид Буряк четырежды становился чемпионом СССР в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киеввсіц

Бывший легендарный игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк верит в победу киевлян над "Барселоной" в матче Лиги чемпионов.

По словам Буряка, каталонцы сейчас переживают не лучшее время, поэтому их можно побеждать.

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"Придется отталкиваться от того, что "Динамо" нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидывающие настроения. В матче с "Барселоной" в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть.

Повторюсь, не закрыт только вопрос об атаке бело-синих. Следует помнить: не бьешь по воротам соперника – не выиграешь! Трудно угадать результат, но считаю, что эта "Барселона" по зубам "Динамо", - сказал Буряк в комментарии zbirna.com.

Матч "Динамо" – "Барселона" состоится 2 ноября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче группы "Бавария" будет принимать "Бенфику", В турнирной таблице "Бавария" имеет три победы. У "Бенфики" четыре очка и второе место. "Барселона" имеет три пункта, а "Динамо" замыкает таблицу с одной ничьей.