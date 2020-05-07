"Если чемпионат не доиграют, "Динамо" должно быть выше "Зари" из-за клубного рейтинга" - Яворский

Игорь Яворский был лучшим бомбардиром тернопольской "Нивы". Фото sports. te.ua

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский считает, что чемпионат Украины обязательно должен быть доигран.

"Слава Богу, у нас нет какого-то апокалиптического сценария течения болезни, - говорит Игорь Петрович. Есть отдельные регионы, где фиксируются определенные вспышки, но ситуация не такая угрожающая, которая была еще два месяца назад. Если Германия, где зафиксировали более 7000 смертей, восстанавливает чемпионат, то я не понимаю, почему Украина не может это сделать? Конечно, надо играть без зрителей, конечно, с усиленными мерами безопасности, обязательным тестированием игроков, потому что здоровье людей - главный приоритет. Даже если скажут играть в масках - надо играть. Но чемпионат сдвинется с мертвой точки и это будет грандиозным успехом. Копейку заработает телевидения за счет рекламы, то перепадет клубам. Но это уже лучше чем сидеть дома, сложа руки.

Есть предложения доиграть чемпионат в одном городе, чтоб не тратиться на перелеты и гостиницы.

Я против этой идеи. "Заря", "Десна" и "Александрия" так же претендуют на второе место, как и киевское "Динамо". И здесь, я считаю, все должны быть в равных условиях. И федерация, и владельцы клубов легко могут договориться с владельцами гостиниц и расселить людей по одному. Это вообще не проблема для "Шахтера" или "Динамо", а также для клубов второй лиги. Так же и с перелетами. Богатые клубы наймут чартерные рейсы самолетов. Ведь те же чартеры до сих пор возвращают Украинская со всего мира домой. Другие вполне могут зафрахтовать автобусы. В наше время старыми "Икарус" ездили из Закарпатья в Керчь и никто не жаловался. А сейчас проехать автобусом каких-то 500 километров тем более не будет проблемой. Если Италия, где было 30 тысяч смертей, возвращается к тренировкам и планирует доиграть чемпионат, то нам стыдно будет отказаться. Если раньше решили, что это будет 14 команд, то я не пойму, если это решение отменят и оставят 12

Если все пойдет по наихудшему сценарию, кому следует отдать второе место?

Думаю, здесь стоит прислушаться к рекомендациям УЕФА и отдать предпочтение той из команд, которая имеет более высокий клубный рейтинг УЕФА. То есть "Динамо" будет иметь преимущество над "Зарей", "Заря" - над "Александрией", "Александрия" над "Десной". Это тоже не полностью справедливо, но такой принцип решили использовать в УЕФА и я не вижу причин для протестов.

Как быть с первой лигой? Есть варианты, по которым могут организовать турнир претендентов.

И первая лига, и вторая лига могут спокойно доиграть чемпионат по примеру Премьер-лиги. Почему их должны загонять в какие-то турниры, где полностью будут соблюдены спортивного принципа. Все должно быть честно, открыто, без скандалов. Надо делать все по закону и тогда ни у кого не возникнет никаких вопросов.

Сколько команд должно играть в Премьер-Лиге в следующем году? – Если раньше решили, что это будет 14 команд, то я не пойму, если это решение отменят и оставят 12. В конце концов, всегда найдутся причины не выполнять закон, но тогда о правовом государстве можно забыть и дальше жить в каком-то бантустане.

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Игорь Яворский играл за тернопольской "Ниву", "Гурию" с Ланчхути, "Верес" из Ровно. Тренировал тернопольской "Ниву" и клуб "Атомик" из Канады.