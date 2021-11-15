Если бы хотел бы денег, играл бы в России – Мхитарян

 
Ексклюзивы
1/5
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 522
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1368
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1854
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1899
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6354
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1917
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3195
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2034
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 441
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3816
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Украина в первый и последний раз обыграла Францию
Украина в первый и последний раз обыграла Францию
"Мою машину обстреляли не за долги" - лидер "Динамо"
"Мою машину обстреляли не за долги" - лидер "Динамо"
Эпический позор россиян и Роналду рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
Эпический позор россиян и Роналду рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
Хави заработал в Катаре и приехал поднимать "Барселону"
Хави заработал в Катаре и приехал поднимать "Барселону"
Россия без шансов проиграла Хорватии
Россия без шансов проиграла Хорватии
Интервью
1/5
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 783
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 873
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7326
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2277
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9639
Колонка
15 ноября 2021
Просмотров: 180
Це кіно
– Нас мають за скотів. Ще б у хліві вакцинували, – обурюється жінка в черзі на Львівському залізничному вокзалі. За новими правилами ...
понедельник, 15 ноября 2021 19:18

Если бы хотел бы денег, играл бы в России – Мхитарян

  Комментировать
Если бы хотел бы денег, играл бы в России – Мхитарян
Мхитарян много лет играл в Украине. Фото: Reuters

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян вспомнил свой трансфер из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.

"Я никогда не забуду своё время в Германии. Это был лучший период в моей карьере футболиста. До сих пор очень благодарен Юргену Клоппу, клубу и бывшим партнёрам, которые поддерживали меня. Уверен, когда-нибудь вернусь в Дортмунд – если не в качестве футболиста, то хотя бы как болельщик.

Когда я услышал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, то захотел туда перейти. АПЛ была моей большой мечтой. Говорят, что я сделал это только ради денег. Это чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или ещё где-то. Я был счастлив в "Дортмунде", но иногда приходится принимать трудные решения", – приводит слова Мхитаряна Sport1.de.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия без шансов проиграла Хорватии

Армянский футболист перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Боруссии" за € 42 млн. До этого он играл в "Шахтере" и донецком "Металлурге".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Если бы хотел бы денег, играл бы в России – Мхитарян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украина в первый и последний раз обыграла Францию

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 17244
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 10567
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 1 Просмотров: 10377
Антиукраинский телеканал Мураева &quot;тепло&quot; встретили в Кропивницком
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
 5 Просмотров: 6543
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
 1 Просмотров: 6354
Спорт
Я еще не заслужил удачу – Петраков
Я еще не заслужил удачу – Петраков Просмотров: 36
В Финляндии не будут следить за матчем Украины
В Финляндии не будут следить за матчем Украины Просмотров: 594
Босния может выставить против Украины дублеров
Босния может выставить против Украины дублеров Просмотров: 963
Пребывание Петракова во главе сборной не зависит от завтрашнего поединка - Цыганик
Пребывание Петракова во главе сборной не зависит от завтрашнего поединка - Цыганик Просмотров: 225
В Польше требуют изгнать Россию и Беларусь из международных спортивных организаций
В Польше требуют изгнать Россию и Беларусь из международных спортивных организаций Просмотров: 342
Больше всего комментируют
22
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
Голосов: 444
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть