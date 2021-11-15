Если бы хотел бы денег, играл бы в России – Мхитарян

Мхитарян много лет играл в Украине. Фото: Reuters

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян вспомнил свой трансфер из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.

"Я никогда не забуду своё время в Германии. Это был лучший период в моей карьере футболиста. До сих пор очень благодарен Юргену Клоппу, клубу и бывшим партнёрам, которые поддерживали меня. Уверен, когда-нибудь вернусь в Дортмунд – если не в качестве футболиста, то хотя бы как болельщик.

Когда я услышал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, то захотел туда перейти. АПЛ была моей большой мечтой. Говорят, что я сделал это только ради денег. Это чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или ещё где-то. Я был счастлив в "Дортмунде", но иногда приходится принимать трудные решения", – приводит слова Мхитаряна Sport1.de.

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Армянский футболист перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Боруссии" за € 42 млн. До этого он играл в "Шахтере" и донецком "Металлурге".