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четверг, 10 марта 2022 08:05

"Если бы эта падла была здесь". Алиев пообещал разобраться с любителем Путина

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&quot;Если бы эта падла была здесь&quot;. Алиев пообещал разобраться с любителем Путина
Александр Алиев 5 лет играл за первую команду "Динамо". Фото: Footboom

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев уничтожил российского футболиста Романа Широкова.

Экс-игровщик сборной России поддержал Путина и войну против Украины.

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"Я скажу этому ишаку, он им на самом деле является, этот Широков, поддерживающий своего президента, проводящего "спецоперацию". Если бы эта падла была здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно по машине, ходит, где люди улыбаются" .

Увидел бы, что здесь происходит, что с нашими детьми, с нашими девушками, женами, матерями, как обычных людей убивают. Думаю, у этой падлы, бля*ь, схватилось бы что-то в душе – и его сердце вылетело бы.

Ну ничего, жизнь она такая, она круглая. Думаю, что вскоре эту падлу где-нибудь увижу, с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад", – рассказал Алиев в интервью "Денисов Time".

После нападения России Алиев записался в территориальную оборону Киева. Футболист родился в России, но получил украинское гражданство и был звездой "Динамо" в сезонах 2008/10. В 2017 году завершил профессиональные выступления. Широков имеет в своем активе 56 матчей.

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