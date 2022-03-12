Еще три награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после восьмого дня

Копилка сборной Украины пополнилась тремя наградами по итогам восьмого соревновательного дня на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

В субботу украинские параспортсмены завоевали медали в лыжных гонках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На счету украинцев уже 25 наград: медальный зачет Паралимпиады после седьмого дня

Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович) показал третий результат в гонке на средней дистанции для атлетов с нарушениями зрения.

В женских соревнованиях стоя на средней дистанции победила Александра Кононова. "Бронзу" одержала Ирина Буй. Людмила Ляшенко стала четвертой.

Оксане Шишковой и Александру Казику сегодня не хватило совсем немного, чтобы получить награды. Они финишировали соответственно четвертой и пятым в своих классах.

В медальном зачете Украина удерживает второе место, соревнуясь с Канадой. Наши соотечественники завоевали уже 28 медалей в Пекине: 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Автор: beijing2022.cn Медальный зачет Паралимпиады-2022 после восьмого дня соревнований

Паралимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград. Сборная Украины соревнуется в биатлоне и лыжных гонках. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).