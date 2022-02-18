Еще одна украинская спортсменка попала в допинг-скандал на Олимпиаде

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест во время зимних Олимпийских игр в Пекине.
Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
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Образец был взят 14 февраля, а результат сообщила лаборатория Пекина, которая была аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
У бобслеистки обнаружено вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.
Украинка проинформирована о результате и временно отстранена до решения вопроса. Это означает, что Лидии запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или участии в любых видах деятельности во время Игр в Пекине.
Гунько имеет право обжаловать свое временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Также украинка может потребовать анализ B-пробы.
Отмечается, что никаких дополнительных комментариев при рассмотрении дела не будет.
Дебютную для себя Олимпиаду Лидия Гунько завершила на 20-й строчке в женском монобобе.
Накануне Олимпиады бобслеистка заявила, что российские спортсмены ей не друзья.
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