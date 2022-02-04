"Мы явно не друзья с российскими спортсменами" - украинская бобслеистка

Украинская бобслеистка Лидия Гунько. Фото: Instagram.com/ice_bolida

Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала об отношении к российским спортсменам.

Украинцам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовали избегать контактов с россиянами.

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"Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт.

Пытаешься дистанцироваться от этого во время соревнований и тренировок. Но, конечно, в реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадали многие друзья и знакомые", – сказала бобслеистка в комментарии CNN.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три – золотые, одну – серебряную и четыре – бронзовые медали.