Поймали на допинге. Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады

Валентина Каминская неудачно выступила на Олимпиаде. Фото: НОК Украины

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине.

В допинг-пробе Каминской было обнаружено три запрещенных вещества. Речь идет об анаболическом стероиде, а также о двух стимулянтах, сообщает "Суспільне".

Саму допинг-пробу Каминская сдала во время соревнований на Олимпиаде-2022 10 февраля.

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Вещества, обнаруженные в организме Каминской, входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. Лыжница временно отстранена на время расследования, в соответствии с антидопинговыми правилами МОК.

Каминская имеет право подать запрос на изучение образца "Б" допинг-пробы. А также обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Положительная допинг-проба украинки - третий допинг-случай во время Олимпиады-2022. Первую положительную пробу обнаружили у иранца Хусейна Савех-Шемшаки. Также в допинг-скандал попала представительница ОКС Камила Валиева.

Украинка на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 км. а также 70-й в спринте.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.