Еще один игрок сборной Украины заговорил родным языком

Андрей пятов с 2007 года играет за "Шахтер". Фото: Reuters

Накануне матча со сборной Франции голкипер сборной Украины Андрей Пятов вместе с главным тренером Александром Петраковым провели пресс-конференцию. Оба говорили по-украински.

Один из журналистов задал вопрос киперу донецкого "Шахтера", почему он перешел на украинский язык. Пятов в ответ отметил, что ему не приказывали этого делать.

"Это моя инициатива. Я так захотел. Я хочу, чтобы вся команда говорила на украинском языке, но это решение будет за каждым игроком отдельно ", — заявил голкипер сборной.

"Мне тоже никто не приказывал. Я сам", — добавил Петраков.

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Ранее на украинский язык перешел лидер сборной Андрей Ярмоленко. Так футболисты отреагировали критикам, которые упрекали их в том, что они в публичных выступлениях говорят по-русски.