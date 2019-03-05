Еще один бразилец может принять украинское гражданство

Жуниор Мораис. Фото; ФК"Шахтер"

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганик рассказал о том, что форвард "Шахтера" Жуниор Мораес подал документы на получение украинского гражданства.

"Нет в списке сборной Мораес. Похоже, что он не успел получить гражданство. Какая ситуация там происходит, документы Мораес уже подал.

Шевченко все-таки отстаивает свою точку зрения: имеешь паспорт - вызываем, если нет - нет смысла о чем-то говорить ", - сказал Цыганик в авторской программе Цыганик LIVE.

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Бразилец Жуниор Мораес может попытаться решить проблему забивного форварда для сборной Украины.