Экс-тренера "Шахтера" сватают в "Реал"

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может стать наставником "Реала" в новом сезоне.

Мадридский клуб рассматривает кандидатуру португальского тренера в качестве замены Зинедин Зидан, сообщает Corriere dello sport.

Если в нынешнем сезоне "Реал" под руководством Зидана останутся без единого трофея, то французский специалист будет уволен. На его место рассматривается кандидатура Фонсеки.

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Контракт экс-тренера "Шахтера" с "Ромой" действует до конца текущего сезона. Если римляне смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, то соглашение будет автоматически продления еще на год. Сейчас "волки" занимают 4-е место в турнирной таблице.

Также в услугах Фонсеки заинтересована "Бенфика", которая провалила сезон в Португалии.

Паулу Фонсека перешел из "Шахтера" в Рому летом 2019 года. За 3 года в Украине португалец выиграл 3 чемпионских титула. Ранее Фонсека работал с "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Брагой" и "Авеш".