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воскресенье, 21 февраля 2021 18:59

"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти

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&quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Рух&quot; в матче с &quot;левым&quot; пенальти
Тете открыл счет в матче. Фото "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Киеве львовский "Рух" в матче чемпионата Украины - 2:0. Отличились Тете и Майкон с пенальти.

Победа горнякам далась нелегко. Они и сами не ожидали, что команда, которая находится на предпоследнем месте, так играть против них. Львовяне показали прекрасное движение полем, совсем не отсиживались в обороне, отвечали атакой на атаку. Первый гол Тете стал следствием индивидуального мастерства гавця. Второй - следствие грубой ошибки арбитров. Назначать такие пенальти - позор. В матче с "Маккаби" арбитр просматривал похожий эпизод после контакта Кривцова. Но никакого пенальти не было. Момент с падением Витао даже половины израильского эпизода не тянет. Тем не менее, арбитр после тщательного просмотра эпизода таки назначил 11-метровый удар.

Назначать такие пенальти - позор

"Шахтер" ментально не был готов к сопротивлению "Руха". Три предупреждения у горняков - Додо, Витао и Патрик получили за срыв быстрых контратак соперника. Тем временем гости сами прекрасно выходили из-под прессинга дончан с помощью короткого паса. Вроде бы львовяне и давали простор хозяевам поля, но никакой выгоды более титулованный клуб не имел.

Поражает тренер гостей Иван Федык. Видно, что человек живет футболом стремится совершенствоваться. Его команда отнюдь не выглядит аутсайдером и, очевидно, вскоре выберется из зоны вылета. Если "Рух" будет прогрессировать, то на его тренера должны обратить внимание более титулованные клубы. По крайней мере в условной Португалии это 100% произошло бы. Но в Украине предпочитают 75-летним легионерам тренерского цеха.

Несколько возможностей было в первом тайме у Николая Кухаревича. В одном из моментов он банально не попал в ворота с нескольких метров. Николай пока не выглядит готовым к "Андерлехту". Тем более, что пример Богдана Михайличенко отнюдь не вдохновляет ехать в команду Венсана Компани. В Федыка Кухаревич прогрессировать быстрее.

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В предыдущем матче в Лиге Европы "Шахтер" на выезде обыграл израильский "Маккаби". В следующем матче донеччане будут гостей с Тель-Авива в Киеве.

Автор: Юрий Стригун
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