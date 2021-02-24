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четверг, 25 февраля 2021 00:19

Арбитр помог "Реалу" переиграть "Аталанту". "Сити" разобрался с "Боруссией"

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Арбитр помог &quot;Реалу&quot; переиграть &quot;Аталанту&quot;. &quot;Сити&quot; разобрался с &quot;Боруссией&quot;
70 минут матча "Реал" играл в большинстве. Фото Reuters

Мадридский "Реал" обыграл в гостях итальянский "Аталанту" - 1:0 в матче 1/8 Лиги чемпионов. Гол забил Ферлан Менди на 85-ой минуте матча.

Игру сломало раннее удаление полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера. В очень спорной ситуации арбитр Тобиас Штилер решил показать красную карточку игроку хозяев, когда явный голевой момент Менди не создал. После этого "Аталанта" была лишена возможности играть в свой футбол и вынуждена была остальное время отражать атаки мадридцев. Игроков для привычного тотального прессинга "Реала" уже не было.

Еще больше усложнила игру травма форварда команды Пьерлуиджи Гасперини Дувана Сапаты. В ситуации, когда команда осталась в меньшинстве, играть еще и без таранного форварда - слишком тяжелый удар. Муриэль силен в позиционной атаке, но оставшись наедине в окружении защитников "Реала" Луис потратил слишком много сил и был заменен.

Иличич не выиграл ни одного единоборства, нехотя возвращался в оборону и испытывал терпение тренера

Неожиданно главным именинником стал левый защитник гостей. Менди. Он стал причиной удаления Фройлера и он же забил единственный мяч крученым ударом из-за пределов штрафной. Главным же разочарованием игры стала форма Йосипа Иличича. Недавний лидер "Аталанты", заменив Муриэля на 61-ой минуте, банально отбывал номер на поле. Иосиф не выиграл ни одного единоборства, нехотя возвращался в оборону и испытывал терпение тренера. В конце концов оно лопнуло за 5 минут до окончания матча, в аккурат пред голом Менди.

При всем уважении мяч "Реала" можно считать случайным. У гостей, оставшихся без 9 травмированных исполнителей, банально не было кем усилить игру, чтобы дожать хозяев, игравших в меньшинстве. Выход двух дублеров - Серхио Ариго и Хуго Дуро показал, насколько большие кадровые проблемы испытывает Мадрид.

Несмотря на победу гостям рано почивать на лаврах. Ответную игру команды начнут в равных составах, а оборона "Реала" не смотрится непроходной. Интрига в противостоянии остается.

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В параллельной игре в Будапеште "Манчестер" легко разобрался с обидчиком "Шахтера" - менхенгладбахской "Боруссией" - 2:0. Украинец Александр Зинченко просидел матч в запасе.

Автор: Юрий Стригун
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