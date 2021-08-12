Экс-тренер "Шахтера" не возглавит сборную Украины

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Экс-тренер "Шахтера" 48-летний Пауло Фонсека может быть выполнена со сборной Украины.

Агент португальского тренера Марко Абреу сообщил, что не предлагал кандидатуру португальца на пост тренера сборной Украины, сообщает "Бомбардир"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребров рассказал, при каком условии возглавит сборную Украины

"Спекуляции, связывающие моего клиента Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности.

Мы никогда с ними не контактировали ", - заявил Абреу.

31 июля Андрей Шевченко сообщил, что покидает сборную Украины. Наставник не захотел продлевать контракт с национальной командой.

Среди главных кандидатов на должность - Сергей Ребров и Александр Петраков. 1 сентября сборная Украины сыграет против Казахстана в отборе к Кубку мира.