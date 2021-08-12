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четверг, 12 августа 2021 20:05

Экс-тренер "Шахтера" не возглавит сборную Украины

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Экс-тренер &quot;Шахтера&quot; не возглавит сборную Украины
Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Экс-тренер "Шахтера" 48-летний Пауло Фонсека может быть выполнена со сборной Украины.

Агент португальского тренера Марко Абреу сообщил, что не предлагал кандидатуру португальца на пост тренера сборной Украины, сообщает "Бомбардир"

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"Спекуляции, связывающие моего клиента Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности.

Мы никогда с ними не контактировали ", - заявил Абреу.

31 июля Андрей Шевченко сообщил, что покидает сборную Украины. Наставник не захотел продлевать контракт с национальной командой.
Среди главных кандидатов на должность - Сергей Ребров и Александр Петраков.

1 сентября сборная Украины сыграет против Казахстана в отборе к Кубку мира.

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Дата
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