Экс-тренер "Шахтера" не возглавит сборную Украины

Экс-тренер "Шахтера" 48-летний Пауло Фонсека может быть выполнена со сборной Украины.
Агент португальского тренера Марко Абреу сообщил, что не предлагал кандидатуру португальца на пост тренера сборной Украины, сообщает "Бомбардир"
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"Спекуляции, связывающие моего клиента Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности.
Мы никогда с ними не контактировали ", - заявил Абреу.
31 июля Андрей Шевченко сообщил, что покидает сборную Украины. Наставник не захотел продлевать контракт с национальной командой.
Среди главных кандидатов на должность - Сергей Ребров и Александр Петраков.
1 сентября сборная Украины сыграет против Казахстана в отборе к Кубку мира.
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