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суббота, 06 февраля 2021 21:01

Экс-тренер "Шахтера" не смог сдержать Роналду

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Экс-тренер &quot;Шахтера&quot; не смог сдержать Роналду
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома победил "Рому". Что нужно знать об игре?

Андреа Пирло переиграл Пауло Фонсеку. В тактическом плане хозяева поля полностью переиграли команду Паулу Фонсеки. "Рома" владела мячом, но никаких дивидендов от этого не было. Быстрые атаки "Ювентуса" были намного острее.

В Криштиану Роналду украли гол. Португальский форвард в первом тайме забил гол. Еще имел несколько моментов отличиться. Во втором тайме защитник "Ромы" Роджер Ибаньес опередил Роналду и переправил мяч в собственные ворота.

Замены от Пирло помогли выровнять игру и забить второй решающий гол

Заменили решили судьбу матча. В середине второго тайма "Ювентус" перестал успевать за скоростями от соперника. Замены от Пирло помогли выровнять игру и забить второй решающий гол.

"Рома" могла забить гол престижа. В подопечных экс-тренера "Шахтера" моменты начали появляться только при счете 0:2. Но "Рома" не смогла забить хоть раз.

"Ювентус" победил на классе. Хозяева поля играли с большим запасом и были готовы к слабым и сильным сторонам соперника. "Рома" была очень предсказуемой и тактически однообразной. Никаких шансов у команды Фонсеки не было.

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После победы "Ювентус" обогнал "Рому" и вышел на 3 место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч в чемпионате Италии команда Андреа Пирло проведет 13-го февраля против "Наполи". Начало матча - в 19. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
07
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