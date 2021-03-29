Эксперт рассказал, в чем Холанд лучше Шевченко

Боруссия готова продать Холанда за 180 миллионов евро. Фото: Reuters

Игрок "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд является желанной целью для многих суперклубов. Планы приобрести его летом якобы имеют "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также "Ювентус". Тренер "Таврии" Олег Федорчук попытался разобраться, в чем феномен Холанда.

"Холанд - дитя эпохи. Он берет интеллектом. Технику можно натренировать, - говорит Федорчук. - Футбольный интеллект не натренируешь никак. Тут одно из двух: он либо есть, либо его нет. Исследования показывают, что в штрафной соперника футболист за доли секунды должен выбрать один из 6-7 вариантов решений. Холанд зачастую выбирает правильный вариант действий. Он как мощный специализированный компьютер на фоне товаров для широкого потребления. В этом плане он очень схож с Андреем Шевченко. Когда-то я имел возможность ознакомиться с показателями скорости и техники Шевченко, когда тот играл в молодежной сборной. Все его футбольные показатели были на среднем уровне. А вот компьютерное исследование скорости мышления и принятия решений - на очень высоком уровне. Фактически его показатели были в полтора раза лучше чем у среднего игрока. Думаю, в Холанда показатели не хуже, если не лучше".

Полную версию интервью Федорчука читайте в ближайшем номере журнала "Країна".

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В бундеслиге Холанд сыграл 36 матчей за "Боруссию", в которых забил 34 мяча. Он был лучшим бомбардиром кубка мира для 20-летних, который выиграла сборная Украины.