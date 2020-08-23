Эксперт рассказал, почему "Бавария" победит ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов

Ханси Флик возглавил "Баварию" осенью 2019 года. Фото: Reuters

Cегодня определится самая сильная футбольная команда Европы по футболу сезона 2019/20. В финальном матче Лиги чемпионов сыграют немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен".

- Итог во многом будет зависеть от того, кто первым забьет мяч, - говорит футбольный эксперт Всеволод Кевлич. - Структуризированная и понятная игра "Баварии" против индивидуальных действий ПСЖ, где есть кому забить на ровном месте и создавать моменты. Реализация должна быть высокой, потому что концентрация на игре будет серьезная. Каждый из соперников будет пробовать реализовать наименьшие моменты.

Решающей будет культура, клубная культура. В "Баварии" понимают суть игры, важность момента. Они сумеют подготовить команду так, что футболисты без мандража провели финал, как обычный матч. У Парижа с этим проблемы. Шейхи не понимают , как себя вести в подобной ситуации. "Бавария" более гармонично выглядит в этой паре. Не стоит исключать случайность, которая может стать решающей.



Флик больше системный, Тухель - спонтаннее

В финале будут противостоять два немецких тренера — Томас Тухель и Ханси Флик. Мне больше импонирует наставник "Баварии", потому что он сформировал очень хорошую командную игру. Футболисты высокого класса составлены в один пазл, без передергивания на личности. Тухель играет от индивидуальных качеств игроков. У него и выбора особого нет. Невозможно вставить Неймара или Мбаппе в командную игру. Флик больше системный, Тухель - спонтаннее.

Мне хочется, чтобы победила "Бавария". Бундеслига первой из ведущих чемпионатов, кто возобновил футбол во время пандемии коронавируса. Я буду болеть за тех, кто учится жить со сложностями и приспосабливаться к ним. "Бавария" победит в два мяча.

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Матч начнется в 22:00 по Киеву, часом раньше стартует наша текстовая трансляция



